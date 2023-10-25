Попова Виктория Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Виктория Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1966 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1989

Отец: не указан

Мать: Матвейченко Елена Геннадьевна

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