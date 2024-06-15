Щепина Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щепин Евгений Александрович
Отец ребёнка: Щепин Александр Викторович
Рождение ребёнка
09.11.1982
Сын: Щепин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Щепин Александр Викторович
Смерть
Неизвестно