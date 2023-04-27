von Falkenstein-Münzenberg (von Falkenstein) Agnes
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1335
Дата смерти1363
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1335
Рождение ребёнка
Около 1357
Дочь: (von Falkenstein) Luckardis
Отец ребёнка: von Falkenstein-Münzenberg Philipp
Рождение ребёнка
1358
Дочь: zu Solms-Braunfels (von Falkenstein-Münzenberg) Agnes
Отец ребёнка: von Falkenstein-Münzenberg Philipp
Смерть
1363