von Falkenstein-Münzenberg (von Falkenstein) Agnes — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Falkenstein-Münzenberg (von Falkenstein) Agnes

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1335

Дата смерти

1363

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1335

Отец: Falkenstein Philipp von

Мать: Hanau-Münzenberg (Hanau-Münzenberg) Elisabeth von

Рождение ребёнка
Около 1357

Дочь: (von Falkenstein) Luckardis

Отец ребёнка: von Falkenstein-Münzenberg Philipp

Рождение ребёнка
1358

Дочь: zu Solms-Braunfels (von Falkenstein-Münzenberg) Agnes

Отец ребёнка: von Falkenstein-Münzenberg Philipp

Смерть
1363

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