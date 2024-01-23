Ершова (Кондакова) Татьяна Михайлова
Место рождения
Дата рождения1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1856 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гоголева) Мавра Петрова
Отец ребёнка: Гоголев Петр Кузьмин
Бракосочетание
04.02.1876 ст.
Муж: Гоголев Петр Кузьмин
Рождение ребёнка
18.06.1878 ст.
Сын: Гоголев Ульян Петров
Отец ребёнка: Гоголев Петр Кузьмин
Бракосочетание
10.07.1888 ст.
Муж: Ершов Игнатий Иванов
Рождение ребёнка
11.04.1891 ст.
Сын: Ершов Федор Игнатьев
Отец ребёнка: Ершов Игнатий Иванов
Рождение ребёнка
10.04.1893 ст.
Отец ребёнка: Ершов Игнатий Иванов
Рождение ребёнка
11.09.1895 ст.
Отец ребёнка: Ершов Игнатий Иванов
Смерть
Неизвестно