Ершова (Кондакова) Татьяна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова (Кондакова) Татьяна Михайлова

Место рождения

Ювино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ювино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гоголева) Мавра Петрова

Отец ребёнка: Гоголев Петр Кузьмин

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
04.02.1876 ст.

Муж: Гоголев Петр Кузьмин

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.06.1878 ст.

Сын: Гоголев Ульян Петров

Отец ребёнка: Гоголев Петр Кузьмин

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
10.07.1888 ст.

Муж: Ершов Игнатий Иванов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.04.1891 ст.

Сын: Ершов Федор Игнатьев

Отец ребёнка: Ершов Игнатий Иванов

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.04.1893 ст.

Сын: Ершов Василий Игнатьев

Отец ребёнка: Ершов Игнатий Иванов

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.09.1895 ст.

Сын: Ершов Сергей Игнатьев

Отец ребёнка: Ершов Игнатий Иванов

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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