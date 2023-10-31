Terry (Боришевская) Мария Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Terry (Боришевская) Мария Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1921

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1917 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1943 и 1945

Муж: Terry Генрих Брониславов

Рождение ребёнка
17.02.1945

Сын: Terry Виктор-Феликс Генрихов

Отец ребёнка: Terry Генрих Брониславов

Рождение ребёнка
19.02.1953

Сын: Terry Борис Генрихов

Отец ребёнка: Terry Генрих Брониславов

Рождение ребёнка
05.11.1957

Дочь: Вера Генрихова

Отец ребёнка: Terry Генрих Брониславов

Смерть
1995
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