Terry (Боришевская) Мария Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1921
Дата смерти1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1943 и 1945
Рождение ребёнка
17.02.1945
Сын: Terry Виктор-Феликс Генрихов
Отец ребёнка: Terry Генрих Брониславов
Рождение ребёнка
19.02.1953
Сын: Terry Борис Генрихов
Отец ребёнка: Terry Генрих Брониславов
Рождение ребёнка
05.11.1957
Дочь: Вера Генрихова
Отец ребёнка: Terry Генрих Брониславов
Смерть
1995