Фроловская (Нетрусова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фроловская (Нетрусова) Анна Андреевна

Место рождения

село Тоцкое

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1887

Муж: Фроловский Иван Емельянович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Фроловский Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Фроловский Иван Емельянович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Фроловская) Елизавета

Отец ребёнка: Фроловский Иван Емельянович

Смерть
Неизвестно

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