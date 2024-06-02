Фроловская (Нетрусова) Анна Андреевна
Место рождениясело Тоцкое
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1887
Рождение ребёнка
1900
Сын: Фроловский Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Фроловский Иван Емельянович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Фроловская) Елизавета
Отец ребёнка: Фроловский Иван Емельянович
Смерть
Неизвестно