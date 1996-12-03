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Махикамал Муллахметовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1919

Дата смерти

03.12.1996

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаяхметов Хусаин Шаяхметович

Рождение ребёнка
18.01.1950

Дочь: Шаяхметова Сания Хусаиновна

Отец ребёнка: Шаяхметов Хусаин Шаяхметович

Рождение ребёнка
03.06.1951

Сын: Шаяхметов Зиннур Хусаинович

Отец ребёнка: Шаяхметов Хусаин Шаяхметович

Смерть
03.12.1996

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