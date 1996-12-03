Махикамал Муллахметовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1919
Дата смерти03.12.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1950
Дочь: Шаяхметова Сания Хусаиновна
Отец ребёнка: Шаяхметов Хусаин Шаяхметович
Рождение ребёнка
03.06.1951
Сын: Шаяхметов Зиннур Хусаинович
Отец ребёнка: Шаяхметов Хусаин Шаяхметович
Смерть
03.12.1996