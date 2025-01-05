Лапушкина (Соловьёва) Анна Яковлевна 1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лапушкина (Соловьёва) Анна Яковлевна

Место рождения

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

11.04.1911 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Соловьёв Яков Иванов

Мать: не указана

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапушкин Павел Александрович

Отец ребёнка: Лапушкин Александр Платонович

Бракосочетание
22.01.1893 ст.

Муж: Лапушкин Александр Платонович

Трифон, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Смерть
11.04.1911 ст.
Лаврушево, Антроповский муниципальный район, Костромская область

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