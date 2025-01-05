Лапушкина (Соловьёва) Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смерти11.04.1911 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Соловьёв Яков Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лапушкин Павел Александрович
Отец ребёнка: Лапушкин Александр Платонович
Бракосочетание
22.01.1893 ст.
Трифон, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Смерть
11.04.1911 ст.
Лаврушево, Антроповский муниципальный район, Костромская область