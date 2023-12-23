Михаил
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Восприемница!!! МК-1808 У кого кто родился 04/06.08.1808 Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Андреевска у крестьянина Михаила Лукина жена Матрона Михайлова родила дочь Евдокию, которая ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Михайлова
Мать ребёнка: не указана
МК-1804 18.09.1804 Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Андреевска крестьянской сын отрок Михаил Лукин с девкою того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Афанасицы умершаго крестья... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно