Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил

Место рождения

Афанасица, Скорыневская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Афанасица, Скорыневская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Афанасица, Скорыневская волость, Бежецкий уезд
Восприемница!!! МК-1808 У кого кто родился 04/06.08.1808 Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Андреевска у крестьянина Михаила Лукина жена Матрона Михайлова родила дочь Евдокию, которая ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Афанасица, Скорыневская волость, Бежецкий уезд
МК-1804 18.09.1804 Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Андреевска крестьянской сын отрок Михаил Лукин с девкою того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Афанасицы умершаго крестья... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Афанасица, Скорыневская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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