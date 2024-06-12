Алексюк Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексюк Светлана Григорьевна
Отец ребёнка: Алексюк Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексюк Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Алексюк Григорий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1984
Дочь: Коломенцева (Алексюк) Оксана Григорьевна
Отец ребёнка: Алексюк Григорий Николаевич
Смерть
Неизвестно