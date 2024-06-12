Алексюк Наталья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Алексюк Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексюк Светлана Григорьевна

Отец ребёнка: Алексюк Григорий Николаевич

Кропачево, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексюк Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Алексюк Григорий Николаевич

Кропачево, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексюк Григорий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексюк Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
09.05.1984

Дочь: Коломенцева (Алексюк) Оксана Григорьевна

Отец ребёнка: Алексюк Григорий Николаевич

Кропачево, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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