Ассанов Павел Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ассанов Павел Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

1959 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1987

Отец: Ассанов Олег

Мать: Назарова Ирина Семёновна

Бракосочетание
02.11.2013

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.09.2016

Сын: Ассанов Павел Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.10.2021

Сын: Ассанов Лев Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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