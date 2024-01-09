Ассанов Павел Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1987
Отец: Ассанов Олег
Мать: Назарова Ирина Семёновна
Бракосочетание
02.11.2013
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.09.2016
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.10.2021
Сын: Ассанов Лев Павлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности