Айдаков Иван Крест. Д. Нерпино Сидоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1642
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1642
Отец: Айдаков Сидор Ямщик Г. Тюмени Савельев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1680
Сын: Айдаков Иван Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1682
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно