Айдаков Иван Крест. Д. Нерпино Сидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айдаков Иван Крест. Д. Нерпино Сидоров

Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

Около 1642

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1615 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1642

Отец: Айдаков Сидор Ямщик Г. Тюмени Савельев

Мать: не указана

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Айдаков Иван Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1682

Сын: Айдаков Андрей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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