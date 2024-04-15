Зятьков Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Катерина Федоровна
Мать ребёнка: Зятькова Агафья Сергеевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Феодосия Федоровна
Мать ребёнка: Зятькова Агафья Сергеевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Зятьков Алексей Федорович
Мать ребёнка: Зятькова Агафья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно