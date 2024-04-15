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Зятьков Федор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Зятьков Михаил Павлович

Мать: Зятькова Хеврония Степановна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Катерина Федоровна

Мать ребёнка: Зятькова Агафья Сергеевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Феодосия Федоровна

Мать ребёнка: Зятькова Агафья Сергеевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Зятьков Алексей Федорович

Мать ребёнка: Зятькова Агафья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зятькова Агафья Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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