Тохтамыш (Цыбик) Феодора Ильинична
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиДо 1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1850
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
04.11.1874
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
24.05.1878
Сын: Тохтамыш Харлампий Саввин
Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Константинович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
21.05.1887
Сын: Тохтамыш Константин Саввич
Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Константинович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
До 1889
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /