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Тохтамыш Константин Саввич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

21.05.1887

Дата смерти

31.10.1892

Пол

Мужской

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Около 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
22.02.1887
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к 1887г.лист-55,зап.-25,ГАДО,Ф - 426-1-5 | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Георгий Тохтамыш и Василиса Дмитриевна Тохтамыш
Рождение
21.05.1887

Отец: Тохтамыш Савва Константинович

Мать: Тохтамыш Феодора Ильинична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Похороны
31.10.1892
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
31.10.1892
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь-дифтерит | Николаевская церковь,м/к-1892г.лист-187,зап.-43,ГАДО,Ф - 426-1-6
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