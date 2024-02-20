Тохтамыш Константин Саввич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения21.05.1887
Дата смерти31.10.1892
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
22.02.1887
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к 1887г.лист-55,зап.-25,ГАДО,Ф - 426-1-5 | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Георгий Тохтамыш и Василиса Дмитриевна Тохтамыш
Рождение
21.05.1887
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Похороны
31.10.1892
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
31.10.1892
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь-дифтерит | Николаевская церковь,м/к-1892г.лист-187,зап.-43,ГАДО,Ф - 426-1-6