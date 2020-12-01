Артишевский Леонид Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1924
Дата смерти?.12.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.01.1952
Рождение ребёнка
15.12.1952
Дочь: Бокуть Ирина Леонидовна
Мать ребёнка: Артишевская Зузанна Брониславовна
Рождение ребёнка
27.09.1957
Дочь: Зеленевская Елена Леонидовна
Мать ребёнка: Артишевская Зузанна Брониславовна
Рождение ребёнка
10.06.1962
Дочь: Дашкевич Ольга Леонидовна
Мать ребёнка: Артишевская Зузанна Брониславовна
Смерть
?.12.2020