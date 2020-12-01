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Артишевский Леонид Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1924

Дата смерти

?.12.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1952

Жена: Артишевская Зузанна Брониславовна

Рождение ребёнка
15.12.1952

Дочь: Бокуть Ирина Леонидовна

Мать ребёнка: Артишевская Зузанна Брониславовна

Рождение ребёнка
27.09.1957

Дочь: Зеленевская Елена Леонидовна

Мать ребёнка: Артишевская Зузанна Брониславовна

Рождение ребёнка
10.06.1962

Дочь: Дашкевич Ольга Леонидовна

Мать ребёнка: Артишевская Зузанна Брониславовна

Смерть
?.12.2020
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