Фекла Евсеевна 1752 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фекла Евсеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Даниловский Александр Егорович

Отец ребёнка: Даниловский Егор Васильевич

Дарна, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Даниловский Иван Егорович

Отец ребёнка: Даниловский Егор Васильевич

Смерть
Неизвестно

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