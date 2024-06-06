Даниловский Егор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти05.04.1833 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Даниловский Александр Егорович
Мать ребёнка: Фекла Евсеевна
Дарна, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1783
Сын: Даниловский Иван Егорович
Мать ребёнка: Фекла Евсеевна
Смерть
05.04.1833 ст.