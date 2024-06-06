Даниловский Егор Васильевич 1736 — найти родственников по фамилии на Familio
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Даниловский Егор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

05.04.1833 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Даниловский Александр Егорович

Мать ребёнка: Фекла Евсеевна

Дарна, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Даниловский Иван Егорович

Мать ребёнка: Фекла Евсеевна

Смерть
05.04.1833 ст.

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