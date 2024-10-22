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Чигвинцев Яков Деевич

Место рождения

Новый Пьяный Бор

Дата рождения

1702

Дата смерти

1761

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Чигвинцев Деян

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чигвинцева (Коудова) Мавра Михайловна

скорее всего третий брак
Рождение ребёнка
1725

Сын: Чигвинцев Леонтий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Перескокова (Чигвинцева) Мавра Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Пономарева (Чигвинцева) Марина Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
1747

Жена: Анна Ивановна

второй брак у обоих
Смерть
1761

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