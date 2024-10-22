Чигвинцев Яков Деевич
Место рожденияНовый Пьяный Бор
Дата рождения1702
Дата смерти1761
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Чигвинцев Деян
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
скорее всего третий брак
Рождение ребёнка
1725
Сын: Чигвинцев Леонтий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Перескокова (Чигвинцева) Мавра Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Пономарева (Чигвинцева) Марина Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
1747
Жена: Анна Ивановна
второй брак у обоих
Смерть
1761