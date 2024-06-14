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Александров Андрей Александрович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1738 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738 ст.

Отец: не указан

Мать: Евстафьева Анна Евстафьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Прокофьева) Марфа Прокофьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1762 ст.

Сын: Александров Максим Андреевич

Мать ребёнка: (Прокофьева) Марфа Прокофьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.06.1776 ст.

Сын: Александров Сергей Андреевич

Мать ребёнка: (Прокофьева) Марфа Прокофьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.04.1778 ст.

Сын: Александров Георгий(Егор) Андреевич

Мать ребёнка: (Прокофьева) Марфа Прокофьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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