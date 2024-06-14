Александров Андрей Александрович
Место рождения
Дата рождения1738 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738 ст.
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762 ст.
Сын: Александров Максим Андреевич
Мать ребёнка: (Прокофьева) Марфа Прокофьевна
Рождение ребёнка
27.06.1776 ст.
Сын: Александров Сергей Андреевич
Мать ребёнка: (Прокофьева) Марфа Прокофьевна
Рождение ребёнка
04.04.1778 ст.
Сын: Александров Георгий(Егор) Андреевич
Мать ребёнка: (Прокофьева) Марфа Прокофьевна
Смерть
Неизвестно