Степанида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанида Петровна

Степанида Петровна

Место рождения

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1751

Дата смерти

10.12.1784

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Пётр

Мать: не указана

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Селивестр Амосович

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Баяндина Евдокия Селивестровна

Отец ребёнка: Баяндин Селивестр Амосович

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782) Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия - 1795
Рождение ребёнка
1779

Сын: Баяндин Егор Селивестрович

Отец ребёнка: Баяндин Селивестр Амосович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Баяндин Пётр Селивестрович

Отец ребёнка: Баяндин Селивестр Амосович

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782)
Смерть
10.12.1784
Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1787

Сын: Баяндин Федосей Селивестрович

Отец ребёнка: Баяндин Селивестр Амосович

Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия - 1795
Рождение ребёнка
1796

Сын: Баяндин Макар Селивестрович

Отец ребёнка: Баяндин Селивестр Амосович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.