Степанида Петровна
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смерти10.12.1784
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Пётр
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Баяндина Евдокия Селивестровна
Отец ребёнка: Баяндин Селивестр Амосович
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782) Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия - 1795
Рождение ребёнка
1779
Сын: Баяндин Егор Селивестрович
Отец ребёнка: Баяндин Селивестр Амосович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Баяндин Пётр Селивестрович
Отец ребёнка: Баяндин Селивестр Амосович
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782)
Смерть
10.12.1784
Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1787
Сын: Баяндин Федосей Селивестрович
Отец ребёнка: Баяндин Селивестр Амосович
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия - 1795
Рождение ребёнка
1796
Сын: Баяндин Макар Селивестрович
Отец ребёнка: Баяндин Селивестр Амосович