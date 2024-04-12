Смирнов Владимир Анатольевич
Место рождения
Дата рождения17.12.1959
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1959
Отец: Смирнов Анатолий
Мать: Смирнова Александра
Бракосочетание
?.08.1980 или ?.08.1980
Жена: скрыто настройками приватности
Азов, город Азов, Ростовская область
Рождение ребёнка
24.11.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.10.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности