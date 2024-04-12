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Смирнов Владимир Анатольевич

Место рождения

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область

Дата рождения

17.12.1959

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1959

Отец: Смирнов Анатолий

Мать: Смирнова Александра

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Бракосочетание
?.08.1980 или ?.08.1980

Жена: скрыто настройками приватности

Азов, город Азов, Ростовская область
Рождение ребёнка
24.11.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Рождение ребёнка
11.10.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
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