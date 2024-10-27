Мария Леонтиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1838
Муж: Устин Степанов
Бракосочетание
04.02.1840
Муж: Николай Федоров
Рождение ребёнка
17.06.1840
Сын: Илюхин Иван Устинов (Николаев)
Отец ребёнка: Устин Степанов
Рождение ребёнка
08.06.1843
Дочь: Фекла Николаева
Отец ребёнка: Николай Федоров
Рождение ребёнка
28.01.1848
Сын: Григорий Николаев
Отец ребёнка: Николай Федоров
Рождение ребёнка
06.03.1850
Сын: Герасим Николаев
Отец ребёнка: Николай Федоров
Рождение ребёнка
15.08.1852
Дочь: Наталия Николаева
Отец ребёнка: Николай Федоров
Смерть
Неизвестно