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Мария Леонтиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1838

Муж: Устин Степанов

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
04.02.1840

Муж: Николай Федоров

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.06.1840

Сын: Илюхин Иван Устинов (Николаев)

Отец ребёнка: Устин Степанов

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.06.1843

Дочь: Фекла Николаева

Отец ребёнка: Николай Федоров

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.01.1848

Сын: Григорий Николаев

Отец ребёнка: Николай Федоров

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.03.1850

Сын: Герасим Николаев

Отец ребёнка: Николай Федоров

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.08.1852

Дочь: Наталия Николаева

Отец ребёнка: Николай Федоров

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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