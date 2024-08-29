Мосина (Васильева) Аксинья (Ксения) Васильевна
Место рожденияФалелейка
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Васильев Василий
Мать: не указана
Фалелейка
Бракосочетание
24.01.1888
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Петрованова (Мосина) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Мосин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
22.12.1892
Отец ребёнка: Мосин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
22.05.1896
Отец ребёнка: Мосин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
22.05.1896
Отец ребёнка: Мосин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
13.08.1897
Дочь: Мосина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Мосин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
03.08.1900
Дочь: Мосина Марья (Мария) Михайловна
Отец ребёнка: Мосин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
03.08.1900
Отец ребёнка: Мосин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
29.08.1902
Дочь: Мосина Марья (Мария) Михайловна
Отец ребёнка: Мосин Михаил Сергеевич
Смерть
Неизвестно