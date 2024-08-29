Мосина (Васильева) Аксинья (Ксения) Васильевна 1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мосина (Васильева) Аксинья (Ксения) Васильевна

Место рождения

Фалелейка

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Васильев Василий

Мать: не указана

Фалелейка
Бракосочетание
24.01.1888

Муж: Мосин Михаил Сергеевич

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Петрованова (Мосина) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Мосин Михаил Сергеевич

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
22.12.1892

Сын: Мосин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Мосин Михаил Сергеевич

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
22.05.1896

Сын: Мосин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Мосин Михаил Сергеевич

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
22.05.1896

Сын: Мосин Федор Михайлович

Отец ребёнка: Мосин Михаил Сергеевич

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1897

Дочь: Мосина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Мосин Михаил Сергеевич

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
03.08.1900

Дочь: Мосина Марья (Мария) Михайловна

Отец ребёнка: Мосин Михаил Сергеевич

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
03.08.1900

Сын: Мосин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Мосин Михаил Сергеевич

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
29.08.1902

Дочь: Мосина Марья (Мария) Михайловна

Отец ребёнка: Мосин Михаил Сергеевич

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Смерть
Неизвестно

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