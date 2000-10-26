Акулинин Станислав Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулинин Станислав Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.2000

Отец: ?

Мать: Акулинина Евгения Викторовна

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