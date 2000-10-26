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Акулинин Станислав Сергеевич
Акулинин Станислав Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.10.2000
Пол
Мужской
Отец
?
Мать
Акулинина (Рязанова) Евгения Викторовна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.2000
Отец:
?
Мать:
Акулинина Евгения Викторовна
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