Щербинин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1840 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1840 ст.
Отец: Щербинин Николай Исакович
Мать: не указана
Упоминание
01.03.1858 ст.
РС 10 - 17 ½ (РС 9 - 9 ½) АП ГАПК Ф 111 оп 1 д 2874 стр 72 №239 (РС 9 №242) https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/76582#72
Смерть
После 1858