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Щербинин Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1840 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1814 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1840 ст.

Отец: Щербинин Николай Исакович

Мать: не указана

Упоминание
01.03.1858 ст.
РС 10 - 17 ½ (РС 9 - 9 ½) АП ГАПК Ф 111 оп 1 д 2874 стр 72 №239 (РС 9 №242) https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/76582#72
Смерть
После 1858

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