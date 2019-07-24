Чаплинский Яков Фроймович
Место рожденияMosir, Belorussia
Дата рождения24.07.1928
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1928
Отец: Чаплинский Froim
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.05.1955
Сын: Чаплинский Анатолий Яковлевич
Мать ребёнка: Чаплинская (Квитко) Зинаида Мотловна
Рождение ребёнка
11.04.1959
Дочь: Чиж (Чаплинская) Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Чаплинская (Квитко) Зинаида Мотловна