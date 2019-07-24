Чаплинский Яков Фроймович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧаплинский Яков Фроймович

Чаплинский Яков Фроймович

Место рождения

Mosir, Belorussia

Дата рождения

24.07.1928

Пол

Мужской

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1928

Отец: Чаплинский Froim

Мать: Чаплинская (Goldman) Hava

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чаплинская (Квитко) Зинаида Мотловна

Рождение ребёнка
17.05.1955

Сын: Чаплинский Анатолий Яковлевич

Мать ребёнка: Чаплинская (Квитко) Зинаида Мотловна

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.04.1959

Дочь: Чиж (Чаплинская) Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Чаплинская (Квитко) Зинаида Мотловна

Чернигов, Чернігівська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.