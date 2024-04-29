Глазенап (Von Glasenapp) Борис Евгеньевич (Bernhard Constantin) (Bernard Konstanty) 19.03.1851 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГлазенап (Von Glasenapp) Борис Евгеньевич (Bernhard Constantin) (Bernard Konstanty)

Глазенап (Von Glasenapp) Борис Евгеньевич (Bernhard Constantin) (Bernard Konstanty)

Место рождения

г. Ново-Екатеринослав, Российская Империя

Дата рождения

19.03.1851

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1851

Отец: Глазенап (Von Glasenapp) Евгений Антонович (Eugen Carl Aleksander) (Eugen Carl Alexander)

Мать: Von Glasenapp (Von Mollerius) Louise (Luiza) Eleonora Aleksandrina

г. Ново-Екатеринослав, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
1898 Flott-Lieutnant bei der Garde-Equipage in Kronstadt
Бракосочетание
08.01.1886

Жена: Глазенап (Von Glasenapp) (Кюзель (Von Küsel)) Юлия Августовна (Julie)

церковь Вознесения Господня, что при Адмиралтейских слободах, г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Смерть
1920
г. Петроград

Мы используем куки для улучшения работы сайта.