Глазенап (Von Glasenapp) Борис Евгеньевич (Bernhard Constantin) (Bernard Konstanty)
Место рожденияг. Ново-Екатеринослав, Российская Империя
Дата рождения19.03.1851
Дата смерти1920
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение
19.03.1851
Отец: Глазенап (Von Glasenapp) Евгений Антонович (Eugen Carl Aleksander) (Eugen Carl Alexander)
Мать: Von Glasenapp (Von Mollerius) Louise (Luiza) Eleonora Aleksandrina
г. Ново-Екатеринослав, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
1898 Flott-Lieutnant bei der Garde-Equipage in Kronstadt
Бракосочетание
08.01.1886
церковь Вознесения Господня, что при Адмиралтейских слободах, г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Смерть
1920
г. Петроград