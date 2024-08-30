Четверикова (Чумакова) Варвара Михайловна
Место рожденияпочинок При мельнице Мухинской, Мухинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Чумаков Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1894 ст.
Рождение ребёнка
07.03.1902 ст.
Отец ребёнка: Четвериков Егор Михайлович
Рождение ребёнка
28.06.1903 ст.
Дочь: Четверикова Ольга Егоровна
Отец ребёнка: Четвериков Егор Михайлович
Рождение ребёнка
10.05.1908 ст.
Сын: Четвериков Алексей Егорович
Отец ребёнка: Четвериков Егор Михайлович
Рождение ребёнка
11.06.1911 ст.
Дочь: Четверикова Антонина Егоровна
Отец ребёнка: Четвериков Егор Михайлович
Смерть
Неизвестно