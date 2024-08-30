Четверикова (Чумакова) Варвара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четверикова (Чумакова) Варвара Михайловна

Место рождения

починок При мельнице Мухинской, Мухинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Чумаков Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1894 ст.

Муж: Четвериков Егор Михайлович

Рождение ребёнка
07.03.1902 ст.

Сын: Четвериков Иван Егорович

Отец ребёнка: Четвериков Егор Михайлович

Чумаки, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.06.1903 ст.

Дочь: Четверикова Ольга Егоровна

Отец ребёнка: Четвериков Егор Михайлович

Чумаки, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.05.1908 ст.

Сын: Четвериков Алексей Егорович

Отец ребёнка: Четвериков Егор Михайлович

Чумаки, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.06.1911 ст.

Дочь: Четверикова Антонина Егоровна

Отец ребёнка: Четвериков Егор Михайлович

Чумаки, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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