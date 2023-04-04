Бесараб Иван Алексеевич
Место рожденияКонские Раздоры, Гуляйпольского округа, Екатеринославской губернии
Дата рожденияОколо 1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Конские Раздоры, Гуляйпольского округа, Екатеринославской губернии
Бракосочетание
15.10.1923
Жена: Иустина Иоаннова
Петровка-Роменская, Полтавська область
Смерть
Неизвестно