Бесараб Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБесараб Иван Алексеевич

Бесараб Иван Алексеевич

avatar

Место рождения

Конские Раздоры, Гуляйпольского округа, Екатеринославской губернии

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Конские Раздоры, Гуляйпольского округа, Екатеринославской губернии
Бракосочетание
15.10.1923

Жена: Иустина Иоаннова

Петровка-Роменская, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close