Берсенёв Михаил Григорьевич
Место рожденияс. Сухоложское, Свердловская область, Россия
Дата рождения1924
Дата смерти10.04.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Берсенёв Григорий Михайлович
Мать: ?
Упоминание
Неизвестно
Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie54067591/?backurl=/heroes/?adv_search=y&last_name=Берсенев&place_birth=сухой лог&group=mmr&t
Военная служба
Около 1941
Смерть
10.04.1944
Причина смерти: убит во время ВОВ
Похороны
Неизвестно