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Берсенёв Михаил Григорьевич

Место рождения

с. Сухоложское, Свердловская область, Россия

Дата рождения

1924

Дата смерти

10.04.1944

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Берсенёв Григорий Михайлович

Мать: ?

Упоминание
Неизвестно
Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie54067591/?backurl=/heroes/?adv_search=y&last_name=Берсенев&place_birth=сухой лог&group=mmr&t
Военная служба
Около 1941
Смерть
10.04.1944
Причина смерти: убит во время ВОВ
Похороны
Неизвестно

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