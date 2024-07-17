Небогатиков Сергей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабалина Небогатикова Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1931
Сын: Небогатиков Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Небогатикова Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно