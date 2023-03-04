Маковьев Игнат Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смерти1791
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1747
Сын: Маковьев Фёдор Игнатьевич
Мать ребёнка: Маковьева Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Вшивцева (Маковьева) Стефанида Игнатьева
Мать ребёнка: Маковьева Ксения Артамонова
Смерть
1791