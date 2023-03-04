Маковьев Игнат Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маковьев Игнат Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маковьева Евдокия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маковьева Ксения Артамонова

Рождение ребёнка
1747

Сын: Маковьев Фёдор Игнатьевич

Мать ребёнка: Маковьева Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Вшивцева (Маковьева) Стефанида Игнатьева

Мать ребёнка: Маковьева Ксения Артамонова

Смерть
1791

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