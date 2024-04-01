Молоткова Ирина Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Бракосочетание
25.01.1769
Рождение ребёнка
Около 1775
Отец ребёнка: Молотков Никита Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1777
Отец ребёнка: Молотков Никита Трофимов
Рождение ребёнка
03.12.1784
Дочь: Анна (Незак.) Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Молотов Алексей (Незак.) Михайлов
Смерть
Неизвестно