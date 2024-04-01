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Молоткова Ирина Тихонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Ставров Тихон Отст. Д. Кривооозерной Васильев

Мать: Ставрова Гликерья Алексеева

Бракосочетание
25.01.1769

Муж: Молотков Никита Трофимов

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Молотков Петр Никитин

Отец ребёнка: Молотков Никита Трофимов

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Молотов Алексей Никитин

Отец ребёнка: Молотков Никита Трофимов

Рождение ребёнка
03.12.1784

Дочь: Анна (Незак.) Михайлова

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Молотов Алексей (Незак.) Михайлов

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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