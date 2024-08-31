Садчикова Фекла Николаева
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Сын: Садчиков Григорий Никифоров
Отец ребёнка: Садчиков Никифор Иванов
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Садчикова Екатерина Никифорова
Отец ребёнка: Садчиков Никифор Иванов
Смерть
Неизвестно