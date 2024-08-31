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Садчикова Фекла Николаева

Место рождения

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садчиков Никифор Иванов

Рождение ребёнка
1868

Сын: Садчиков Григорий Никифоров

Отец ребёнка: Садчиков Никифор Иванов

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Садчикова Екатерина Никифорова

Отец ребёнка: Садчиков Никифор Иванов

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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