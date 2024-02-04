Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аникьева Мария Семеновна

Отец ребёнка: Аникьев Семен *

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникьев Семен *

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухинин Сергей *

Отец ребёнка: Сухинин * *

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухинин Геннадий *

Отец ребёнка: Сухинин * *

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухинин * *

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