Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аникьева Мария Семеновна
Отец ребёнка: Аникьев Семен *
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аникьев Семен *
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухинин Сергей *
Отец ребёнка: Сухинин * *
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухинин Геннадий *
Отец ребёнка: Сухинин * *
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сухинин * *