Крыгина (Ростигаева) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Растягаевъ Степанъ
Мать: Растягаева Евдокія
Бракосочетание
14.10.1901
Муж: Крыгинъ Петръ
Рождение ребёнка
20.08.1902
Сын: Крыгинъ Александръ
Отец ребёнка: Крыгинъ Петръ
Рождение ребёнка
01.03.1904
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Крыгинъ Петръ
Рождение ребёнка
03.12.1906
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Крыгинъ Петръ
Рождение ребёнка
27.05.1909
Сын: Крыгинъ Иванъ
Отец ребёнка: Крыгинъ Петръ
Рождение ребёнка
09.02.1912
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Крыгинъ Петръ
Рождение ребёнка
20.06.1914
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Крыгинъ Петръ