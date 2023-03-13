Крыгина (Ростигаева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыгина (Ростигаева) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Растягаевъ Степанъ

Мать: Растягаева Евдокія

Бракосочетание
14.10.1901

Муж: Крыгинъ Петръ

Рождение ребёнка
20.08.1902

Сын: Крыгинъ Александръ

Отец ребёнка: Крыгинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1904

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Крыгинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.12.1906

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Крыгинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.05.1909

Сын: Крыгинъ Иванъ

Отец ребёнка: Крыгинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1912

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Крыгинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1914

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Крыгинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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