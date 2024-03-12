Боцоха Зинаида Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боцоха Зинаида Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боцоха Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Боцоха Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боцоха Сергей Степанович

Отец ребёнка: Боцоха Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боцоха Зоя Степановна

Отец ребёнка: Боцоха Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боцоха Николай Степанович

Отец ребёнка: Боцоха Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боцоха Наталья Степановна

Отец ребёнка: Боцоха Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боцоха Герасим Степанович

Отец ребёнка: Боцоха Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боцоха Геннадий Степанович

Отец ребёнка: Боцоха Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боцоха Галина Степановна

Отец ребёнка: Боцоха Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боцоха Виктор Степанович

Отец ребёнка: Боцоха Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боцоха Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боцоха Алексей Степанович

Отец ребёнка: Боцоха Степан

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