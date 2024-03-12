Боцоха Зинаида Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боцоха Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Боцоха Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Боцоха Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боцоха Зоя Степановна
Отец ребёнка: Боцоха Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боцоха Николай Степанович
Отец ребёнка: Боцоха Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боцоха Наталья Степановна
Отец ребёнка: Боцоха Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боцоха Герасим Степанович
Отец ребёнка: Боцоха Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боцоха Геннадий Степанович
Отец ребёнка: Боцоха Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боцоха Галина Степановна
Отец ребёнка: Боцоха Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Боцоха Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Боцоха Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боцоха Алексей Степанович
Отец ребёнка: Боцоха Степан