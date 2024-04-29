Эпштейн (Рыжикова) Гития Гдальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти25.02.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эпштейн Соломон Мордухович (Маркович)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1915
Дочь: Бим (Эпштейн) Рахиль Соломоновна
Отец ребёнка: Эпштейн Соломон Мордухович (Маркович)
Рождение ребёнка
27.12.1919
Сын: Эпштейн Николай (Хаим) Семёнович
Отец ребёнка: Эпштейн Соломон Мордухович (Маркович)
г. Коломна, Московская губерния, РСФСР
Смерть
25.02.1943