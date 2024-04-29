Эпштейн (Рыжикова) Гития Гдальевна 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Эпштейн (Рыжикова) Гития Гдальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

25.02.1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

1915 г.р.
1919 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эпштейн Соломон Мордухович (Маркович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эпштейн Соломон Мордухович (Маркович)

Рождение ребёнка
12.07.1915

Дочь: Бим (Эпштейн) Рахиль Соломоновна

Отец ребёнка: Эпштейн Соломон Мордухович (Маркович)

Рождение ребёнка
27.12.1919

Сын: Эпштейн Николай (Хаим) Семёнович

Отец ребёнка: Эпштейн Соломон Мордухович (Маркович)

г. Коломна, Московская губерния, РСФСР
Смерть
25.02.1943

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