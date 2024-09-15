Андрианова Андреянова Адрианова (Козырева Чичева) Екатерина Симеоновна / Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрианова Андреянова Адрианова (Козырева Чичева) Екатерина Симеоновна / Семеновна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

10.11.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1873 ст.

Отец: Чичев Козырев Симеон / Семен Михайлович

Мать: Чичева Софья / София Ермолаевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 12.11.1873 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянин Степан Андреевич и крестьянская дочь девица Анна Ивано... Показать все
Восприемник
29.07.1886 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Егорова Василия Никитича (младшего)
Восприемник
07.03.1887 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Чичевой Дарии Симеоновны, девица, фамилия - Чичева
Восприемник
19.06.1889 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Куликова Петра Ивановича
Восприемник
23.10.1890 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Чичевой Праскевы Симеоновны
Рождение ребёнка
16.10.1902 ст.

Дочь: Чичева Параскева

Отец ребёнка: не указан

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
отец не указан дата крещения - 17.10.1902 место рождения - с.Рождествено Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествена крестьянин Иоанн Герасимович Егоров и того же села... Показать все
Бракосочетание
29.10.1903 ст.

Муж: Адрианов Андреянов Андрианов Евдокимов Александр Федорович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
жених - вторым браком, невеста - первым поручители по жениху: села Романова крестьянин Логин Алексеевич Решенков(?) и деревни Числавля крестьянин Иосиф Иоаннович Иванов, по невесте: сельца Поварова кр... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1905 ст.

Сын: Андрианов Адрианов Андреянов Николай Александрович

Отец ребёнка: Адрианов Андреянов Андрианов Евдокимов Александр Федорович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 01.01.1905 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Николай Семенович Чичев и крестьянская девица Ев... Показать все
Рождение ребёнка
28.07.1907 ст.

Дочь: Адрианова Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Адрианов Андреянов Андрианов Евдокимов Александр Федорович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 28.07.1907 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Агапия Александровна Адрианова Источник: ГАЯ... Показать все
Рождение ребёнка
25.02.1909 ст.

Дочь: Адрианова Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Адрианов Андреянов Андрианов Евдокимов Александр Федорович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 25.02.1909 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Василий Александрович и крестьянская девица Анас... Показать все
Рождение ребёнка
05.04.1911 ст.

Дочь: Адрианова Глафира Александровна

Отец ребёнка: Адрианов Андреянов Андрианов Евдокимов Александр Федорович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 05.04.1911 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Анастасия Александровна Адрианова Источник:... Показать все
Рождение ребёнка
19.10.1914 ст.

Сын: Андрианов Иоанн / Иван Александрович

Отец ребёнка: Адрианов Андреянов Андрианов Евдокимов Александр Федорович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 19.10.1914 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - крестьянский сын села Рождествина Николай Александрович Андреянов Источник: ГАЯО... Показать все
Рождение ребёнка
30.03.1916 ст.

Дочь: Андрианова Мария Александровна

Отец ребёнка: Адрианов Андреянов Андрианов Евдокимов Александр Федорович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 30.03.1916 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - уволенный по болезни солдат Николай Симеонович и сестра ему девица Праскева Симео... Показать все
Смерть
Неизвестно

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