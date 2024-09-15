Андрианова Андреянова Адрианова (Козырева Чичева) Екатерина Симеоновна / Семеновна
Место рождения
Дата рождения10.11.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Дочь: Чичева Параскева
Отец ребёнка: не указан
Сын: Андрианов Адрианов Андреянов Николай Александрович
Отец ребёнка: Адрианов Андреянов Андрианов Евдокимов Александр Федорович
Дочь: Адрианова Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Адрианов Андреянов Андрианов Евдокимов Александр Федорович
Дочь: Адрианова Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Адрианов Андреянов Андрианов Евдокимов Александр Федорович
Дочь: Адрианова Глафира Александровна
Отец ребёнка: Адрианов Андреянов Андрианов Евдокимов Александр Федорович
Сын: Андрианов Иоанн / Иван Александрович
Отец ребёнка: Адрианов Андреянов Андрианов Евдокимов Александр Федорович
Дочь: Андрианова Мария Александровна
Отец ребёнка: Адрианов Андреянов Андрианов Евдокимов Александр Федорович