Ковалева Феодора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Ковалева Хевронья Емельяновна
Отец ребёнка: Ковалев Емельян Маркович
с/х перепись
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Ковалева Матрена Емельяновна
Отец ребёнка: Ковалев Емельян Маркович
с/х перепись
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Ковалев Егор (Георгий) Емельянович
Отец ребёнка: Ковалев Емельян Маркович
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Ковалева Ирина Емельяновна
Отец ребёнка: Ковалев Емельян Маркович
с/х перепись
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Ковалев Степан (Стефан) Емельянович
Отец ребёнка: Ковалев Емельян Маркович
с\х перепись
Смерть
Неизвестно