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Ковалева Феодора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Емельян Маркович

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Ковалева Хевронья Емельяновна

Отец ребёнка: Ковалев Емельян Маркович

с/х перепись
Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Ковалева Матрена Емельяновна

Отец ребёнка: Ковалев Емельян Маркович

с/х перепись
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Ковалев Егор (Георгий) Емельянович

Отец ребёнка: Ковалев Емельян Маркович

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Ковалева Ирина Емельяновна

Отец ребёнка: Ковалев Емельян Маркович

с/х перепись
Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Ковалев Степан (Стефан) Емельянович

Отец ребёнка: Ковалев Емельян Маркович

с\х перепись
Смерть
Неизвестно

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