Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодосия Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Маркович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Пётр Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Маркович
Смерть
Неизвестно