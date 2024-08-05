Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлизавета

Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодосия Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Маркович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Пётр Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Маркович

Смерть
Неизвестно

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