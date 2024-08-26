Рязанова Прасковья Варламовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанова Прасковья Варламовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1928

Дочь: Рязанова Феоктиста Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Круглое, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
14.11.1931

Сын: Резанов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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