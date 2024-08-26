Рязанова Прасковья Варламовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1928
Дочь: Рязанова Феоктиста Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Круглое, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
14.11.1931
Сын: Резанов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно