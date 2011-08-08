(Покалина) Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1927
Дата смерти08.08.2011
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1927
Отец: Матвеев Василий Сергеевич
Мать: Жена Василия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.08.2011
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область