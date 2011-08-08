(Покалина) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Покалина) Клавдия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1927

Дата смерти

08.08.2011

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1927

Отец: Матвеев Василий Сергеевич

Мать: Жена Василия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.08.2011
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

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