Шаманов Семен Никитич 01.09.1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шаманов Семен Никитич

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

01.09.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1853

Отец: Шаманов Никита Андреевич

Мать: Шаманова Анна Илларионовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
03.11.1871

Жена: Шаманова (Морозова) Пелагея Илларионовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.08.1874

Дочь: Шаманова (Шаманова) Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Шаманова (Морозова) Пелагея Илларионовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.10.1876

Дочь: Шаманова (Шаманова) Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: Шаманова (Морозова) Пелагея Илларионовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
отметка о справке (личные цели)
Смерть
Неизвестно

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