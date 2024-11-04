Шаманов Семен Никитич
Место рождения
Дата рождения01.09.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1853
Бракосочетание
03.11.1871
Рождение ребёнка
03.08.1874
Дочь: Шаманова (Шаманова) Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Шаманова (Морозова) Пелагея Илларионовна
Рождение ребёнка
02.10.1876
Дочь: Шаманова (Шаманова) Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: Шаманова (Морозова) Пелагея Илларионовна
отметка о справке (личные цели)
Смерть
Неизвестно