Бикбулатов Багаутдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насырова (Бикбулатова) Гайша Багаутдиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каримова (Бикбулатова) Дэу Апа (Старшая Сестра) Имя Не Помнит
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1914
Дочь: Раимова (Бикбулатова) Фатыма Багаутдиновна
Мать ребёнка: не указана
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно