Бикбулатов Багаутдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикбулатов Багаутдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насырова (Бикбулатова) Гайша Багаутдиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каримова (Бикбулатова) Дэу Апа (Старшая Сестра) Имя Не Помнит

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1914

Дочь: Раимова (Бикбулатова) Фатыма Багаутдиновна

Мать ребёнка: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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