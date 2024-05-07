Москаленко (Парфенова) Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москаленко (Парфенова) Валентина Григорьевна

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Место рождения

Макеевка,Донецкая обл.Украина

Дата рождения

05.11.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1954

Отец: Парфенов Григорий Максимович

Мать: Парфенова Ульяна Харитоновна

Макеевка,Донецкая обл.Украина
Рождение ребёнка
28.05.1979

Сын: Москаленко Андрей Александрович

Отец ребёнка: Москаленко Александр Григорьевич

Макеевка,Донецкая область,Украина
Рождение ребёнка
26.11.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Москаленко Александр Григорьевич

Макеевка,Донецкая обл.,Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москаленко Александр Григорьевич

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