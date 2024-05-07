Москаленко (Парфенова) Валентина Григорьевна
Место рожденияМакеевка,Донецкая обл.Украина
Дата рождения05.11.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1954
Макеевка,Донецкая обл.Украина
Рождение ребёнка
28.05.1979
Сын: Москаленко Андрей Александрович
Отец ребёнка: Москаленко Александр Григорьевич
Макеевка,Донецкая область,Украина
Рождение ребёнка
26.11.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Москаленко Александр Григорьевич
Макеевка,Донецкая обл.,Украина
Бракосочетание
Неизвестно