Блинова (Дворецкая) Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиОколо 1994
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: Дворецкий Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Блинов Т
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Блинова) Анна
Отец ребёнка: Блинов Т
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блинов Т
Смерть
Около 1994