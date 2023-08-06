Блинова (Дворецкая) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинова (Дворецкая) Елизавета Ивановна

Блинова (Дворецкая) Елизавета Ивановна

avatar

Место рождения

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Около 1994

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: Дворецкий Иван

Мать: не указана

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блинов Т

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Блинова) Анна

Отец ребёнка: Блинов Т

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Т

Смерть
Около 1994

Мы используем куки для улучшения работы сайта.