Ихо (Ихалайнен) Вальборга Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1860
Муж: Ихо Петр Андреевич
Рождение ребёнка
31.07.1861
Сын: Ихо Андрей Петрович
Отец ребёнка: Ихо Петр Андреевич
Хеймози, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно