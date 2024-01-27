Иванникова Evanikoff (Ананская) Акулина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванникова Evanikoff (Ананская) Акулина Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Михайлова Марина Павловна

Отец ребёнка: Evanikoff Иванников Павел Андреевич

Рождение ребёнка
1863

Сын: Иванников Evanikoff Иван Павлович

Отец ребёнка: Evanikoff Иванников Павел Андреевич

Рождение ребёнка
03.10.1870

Дочь: Чичева Cheechov Матрена Martha Павловна

Отец ребёнка: Evanikoff Иванников Павел Андреевич

Рождение ребёнка
01.11.1882

Сын: Иванников Evanikoff Кузьма Charles Павлович

Отец ребёнка: Evanikoff Иванников Павел Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Evanikoff Иванников Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Evanikoff Иванников Павел Андреевич

Россия
Смерть
1919
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