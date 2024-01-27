Иванникова Evanikoff (Ананская) Акулина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Михайлова Марина Павловна
Отец ребёнка: Evanikoff Иванников Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1863
Сын: Иванников Evanikoff Иван Павлович
Отец ребёнка: Evanikoff Иванников Павел Андреевич
Рождение ребёнка
03.10.1870
Дочь: Чичева Cheechov Матрена Martha Павловна
Отец ребёнка: Evanikoff Иванников Павел Андреевич
Рождение ребёнка
01.11.1882
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Evanikoff Иванников Дмитрий Павлович
Отец ребёнка: Evanikoff Иванников Павел Андреевич
Россия
Смерть
1919